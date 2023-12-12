«Законы позволяют»: Крымские татары стремятся к уровню Татарстана и Чечни

Крымские татары должны опираться на российское законодательство в сфере поддержки народов и национальностей, чтобы выйти на уровень Татарстана и Чечни. Прежде всего, это касается вопросов поддержки развития языка и культуры.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил ветеран национального движения крымских татар Шевкет Мустафаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте подведём итоги десятилетнего нахождения Крыма в России. В чём разница была? Мы должны всегда опираться не на желания и разговоры, а она конкретно документальные факты. Первый факт – это указ президента Путина о полной реабилитации крымских татар. Он закрыл вопросы крымских татар о дальнейшем развитии, которое теперь связано с самими крымскими татарами. Потому что ждать от государства ещё каких-то законных актов уже нет смысла, уже всё сделано. Следующий документ, который нас поддерживает и гарантирует развитие в многонациональном Крыму и в России, это те указы, эти законы, которые есть в России. Если мы возьмём российское законодательство, там большая база, позволяющая нам развиваться», – указал Мустафаев.

По его словам, в первую очередь речь идет о поддержке крымско-татарского языка.

«Наш народ сегодня в состоянии двуязычия – это естественно для маленького народа, потому что есть большая страна, где государственный язык русский, и есть крымские татары, у которых родной язык крымско-татарский. Значит, мы должны найти те формы взаимодействия, чтобы крымские татары чувствовали себя гармонично в Российской Федерации, чтобы не ощущали себя обделёнными. То есть культура, язык – всё должно быть на таком высоком уровне, чтобы гордо говорить об этом. Любой перекос в одну или другую сторону всегда будет плохим примером. А для крымских татар может быть катастрофой. Мы должны ценить то, что есть. Уметь показать друг другу и окружающим, что те положения, которые сегодня существуют, они позволяют нам развиваться», – отметил общественник.

Он добавил, что у крымских татар ещё много претензий, но они касаются бытового уровня.

«А на государственном уровне мы должны опираться на то, что Россия позволяет многим народам, которые входят в её состав, сохраняться и развиваться. Возьмите Чечню, возьмите Татарстан, на каком они уважаемом положении в Российской Федерации. Почему крымские татары не могут стремиться к этому? И мы должны стремиться к тому, чтобы найти своё достойное место в этой многогранной стране, мы должны в себе выработать это желание – вот страна, вот возможности, и мы вот здесь. А не где-то на отшибе, в коконе в себе закрыться и ожидать от кого-то каких-то добродетелей. Нет, пришло время, когда мы сами должны содействовать внедрению всех этих положений», – заключил Мустафаев.