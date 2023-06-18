«Закопаем на Перекопе каждого русского» – офицер ВСУ в мечтах уже завоевал Крым
При захвате Крыма желательно не допускать городских боёв, поскольку это чревато большими потерями для ВСУ, даже оснащённых самым передовым вооружением стран НАТО.
Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот эти тактические бои на всей линии фронта или на достаточно широких участках линии фронта будут сохраняться на протяжении пары месяцев. Нам, чтобы перемолоть то, что они там поднакопили – прямая аналогия Херсонская операция. У нас на это ушло пару месяцев, а потом это как карточный домик рухнет. Причём и с Крымом, вполне возможно. То есть когда всё побежит, и в Крым можно будет забежать, они же все резервы вытянут к тому моменту, там, может, и Крым некому будет охранять.
Мало того, в Крыму смысла не будет оставаться. Понятно, что мы будем контролировать грузопотоки в Крым оружием, которое будет доставать до всех портов в Крым. Естественно, там мост будет разгромлен, переправы будут разгромлены, то есть Крым станет островом, и островом в блокаде, и его удержать будет в принципе невозможно. А дальше идёт та же операция – мы методично каждого бойца в окопе просто там закопаем на Перекопе и пойдём дальше. И пройдём Перекоп, хотя он достаточно узкий, потому что там никого не останется», – говорил Грин.
Далее в своей бравурной речи он заверил, что в блокаде Крым не продержится и двух месяцев.
«Это перспектива неизбежная. Проще, если Путин не совсем выжил из ума, или кто там будет вместо него, они будут просить пару месяцев на эвакуацию, ну, тогда мы не будем нести потерь при штурмовых действиях. Потому что надо не забывать, что в Крыму всё-таки оболваненного населения достаточно, поэтому бои в городах – это наиболее кровопролитный тип боевых действий, даже при большом превосходстве в вооружениях, я имею в виду в классе и поколениях. Поэтому, если их удастся избежать, то, конечно, можно избежать. Но смысла не будет. Крым рухнет, когда Приазовье падёт, Крым – бонус, Путин его сможет потянуть пару месяцев», – вещал ВСУшник.
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