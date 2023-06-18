«Закопаем на Перекопе каждого русского» – офицер ВСУ в мечтах уже завоевал Крым

При захвате Крыма желательно не допускать городских боёв, поскольку это чревато большими потерями для ВСУ, даже оснащённых самым передовым вооружением стран НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вот эти тактические бои на всей линии фронта или на достаточно широких участках линии фронта будут сохраняться на протяжении пары месяцев. Нам, чтобы перемолоть то, что они там поднакопили – прямая аналогия Херсонская операция. У нас на это ушло пару месяцев, а потом это как карточный домик рухнет. Причём и с Крымом, вполне возможно. То есть когда всё побежит, и в Крым можно будет забежать, они же все резервы вытянут к тому моменту, там, может, и Крым некому будет охранять.

Мало того, в Крыму смысла не будет оставаться. Понятно, что мы будем контролировать грузопотоки в Крым оружием, которое будет доставать до всех портов в Крым. Естественно, там мост будет разгромлен, переправы будут разгромлены, то есть Крым станет островом, и островом в блокаде, и его удержать будет в принципе невозможно. А дальше идёт та же операция – мы методично каждого бойца в окопе просто там закопаем на Перекопе и пойдём дальше. И пройдём Перекоп, хотя он достаточно узкий, потому что там никого не останется», – говорил Грин.