Закошмарим морскими дронами всё российское побережье – начкафедры университета ВСУ

Атака надводных безэкипажных аппаратов на Севастополь в ноябре прошлого года показала их эффективность, и сейчас идет доработка дронов для поражения конечных целей – носителей ракет «Калибр».

Об этом в эфире «Radio NV» сообщил начальник кафедры военно-морских сил Национального университета обороны Украины Степан Якимьяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По существу, это является революцией военного дела на море, – уверяет он. – И средства, и силы Черноморского флота, развернутые и подготовленные сторожевой службой, морской тральщик «Голубец», выполнявший дозорные действия против поверхностных, подводных, воздушных целей, вся эта система, включая боновые заграждаения, не смогла остановить эти устройства. Это самое главное. И те потери, которые они нанесли, не настолько значительны, но они показали врагу и создали предпосылки, что враг не готов в их водах обеспечить безопасность даже своих кораблей. Я скажу больше – большинство флотов мира не готовы к такой угрозе, которая состоит в том, чтобы идентифицировать такие поверхностные мелкие цели и вести эффективную борьбу с ними».

На Украине по решению Зеленского объявлен сбор средств на создание морских дронов, и только плохая погода в Черном море помешала их использовать в зимние месяцы. При этом Якимьяк предположил, что противник тоже не дремлет, сделал определенные выводы, и повторить атаку морских дронов на Севастопольскую бухту уже вряд ли удастся.

«Военное искусство требует, чтобы мы нашли рациональный путь с минимальными потерями для достижения определенной цели. А цель, как было определено президентом и это официально опубликовано на сайте – борьба за уничтожение кораблей, перевозящих крылатые ракеты «Калибр», которые приносят значительный вред Украине. Эта задача к сожалению, еще не выполнена, так что морские силы должны сосредоточиться на ней, – заявил представитель украинских ВМС. – Ключевой вопрос в том, насколько все готово. Сбор средств не завершен, он продолжается. В составе ВМФ создается соответствующее формирование, которое будет применять эти комплексы. И на создание новой структуры нужно много времени, чтобы собрать персонал, провести коллективную подготовку, планировать соответствующие действия и так далее. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим новые, большие, эффективные операции с использованием морских роботизированных систем. Я уверен в этом, и как показывает опыт, а вы вспомните ноябрь, когда одно из устройств атаковало объект русской компании на мысе Шесхарис около Новороссийска, то есть противник должен бояться наших ударов не только в Севастополе, а хоть где в Черном море».

Последняя атака морских дронов в Севастополе произошла в ночь на 22 марта. Три аппарата были сбиты на входе в Ахтиарскую бухту и не принесли никакого вреда. Два дрона уничтожили женщины – матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.

Массированная атака была соврешена 29 октбяря прошлого года. В ней были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских безэкипажных. По предположению экспертов, морские дроны на Украину поставила Великобритания с целью обкатки нового вида техники в боевых условиях. Все беспилотники и безэкипажники были уничтожены.