«Закрой рот, использованная промокашка!» – еврей раздолбал Вятровича в прямом эфире

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Гитлеровская дивизия СС «Галичина» поссорила бывшего главу Института нацпамяти Украины Владимира Вятровича и бывшего вице-президента Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Евгения Червоненко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Червоненко и Вятрович устроили словесную перепалку в эфире телеканала «Украина 24». Стороны не сошлись в оценке деятельности дивизии СС, символику которой суд Киева накануне признал незаконной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Разговор начался с того, что Вятрович пристыдил телеканал за то, что он дает слово Червоненко, на что последний заявил, что ему стыдно жить в одной стране с Вятровичем.

«Выезжайте, до свидания», – заявил Вятрович.

Это разозлило Червоненко: «Что «до свидания»? Ты грудь свою сравни с моей по орденам. Ты – ничтожество, ты – просто использованная промокашка… Не делай умный вид, закрой вот там рот и сиди. Вот ваше место».

Вятрович в свою очередь попросил остановить Червоненко и пригрозил отключиться от эфира, в котором он участвовал по видеосвязи.

После Вятрович продолжил убеждать в том, что на Украине неверно трактуют решение суда.

«Нигде в этом письме не сказано, что символика Ваффен СС дивизии Галичина является нацистской. В этом письме указано о противоправных, по мнению суда, действиях Института национальной памяти, что предоставил ответ заявителю. Все, точка. Суд запретил Институту национальной памяти давать оценки, но суд не дал своей оценки. Нигде в решении суда нет оценки того, что символика Ваффен СС дивизии «Галичина» является нацистской», – сказал депутат.

Далее Червоненко и Вятрович пытались выяснить, что является символикой СС «Галичина» и присягали ли ее члены на верность Гитлеру. Червоненко щедро осыпал Вятровича эпитетами и отправлял к психиатру.

«Если бы вы, господин Вятрович знали степень презрения к вам – и не только у меня – у всей общины еврейской украинской, у мировой еврейской общины. Я попрошу всех сегодня, господин Вятрович, чтобы вам ограничили езду по многим странам как пособнику фашистов. Поверьте мне, как человеку, отвечавшему за антитеррор в Европейском еврейском комитете. Свободен, я с жучками не разговариваю», – не выдержал Червоненко.

После этого он снова попытался узнать у Вятровича, является ли дивизия СС «Галичина» преступной организацией.

«Нет. Кем она признана преступной? Пожалуйста, том, страница, комментарии конкретные…», – ответил Вятрович.