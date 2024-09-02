«Закройте рты. Не выбалтывайте секреты»: генерал ВСУ набросился на Зеленского

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Российская армия очень быстро адаптируется к любому новому оружию ВСУ, а непрерывное хвастовство Владимира Зеленского только способствует этому. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил, что Зеленский эмоционально похвастался испытанием новой украинской ракеты, и поинтересовался, не поспешили ли Киев с этим.

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«Как раз это проблема офиса президента, и самого президента – это постоянные попытки хайпануть и сказать, какие мы крутые. На войне есть золотое правило: сколько раз смолчал – столько раз не пожалел. Эти люди просто далёкие от войны, не понимают, что любая подсказка на пользу врага будет использована против нас. Не успели о ракете рассказать, а уже начинают её характеристики рассказывать. Зачем вы это делаете? Хватит рассказывать, враг быстро находит противодействие любому оружию на нашем вооружении –американскому, британскому, французскому, немецкому, украинскому», – сказал Кривонос.

«Закройте рот на замок, и молчите. Но это постоянная проблема, когда ля-ля-ля. Зачем, хотите показать свою крутость? Так запустите экономику и потом рассказывайте, какие крутые. А то экономика стоит, но мы хотим победить в этой войне, не прилагая усилий. «Молчание – золото» нужно написать в каждом кабинете офиса президента», – добавил генерал.