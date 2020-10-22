22.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Закроют всё: украинская власть введёт локдаун сразу после выборов


Украинская власть готовится к введению локдауна сразу после местных выборов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня стойкое ощущение, что власть готовится к локдауну сразу же после выборов. Правительство ушло на дистанционную форму работы, парламент уже там, по большому счету. Президент называет цифры конкретные по достижению, причем этих цифр мы можем достигнуть в течение недели уже.

Такое впечатление, что готовятся к локдауну. И вообще, отсутствие локдауна до сих пор – просто побочный результат выборов. Если бы он был до выборов, это бы плохо повлияло на рейтинги партии власти.

Общие цифры по заболеваемости уже достигли параметров Италии и Испании. Помните, что творилось в Италии и Испании весной? У них на сегодня 300 тыс, и у нас тоже. Но эти цифры в значительной мере спекулятивны. Особенно те, которые выписывают в качестве барьера министр здравоохранения и президент», – отметил Руслан Бортник.


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