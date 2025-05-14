«Закрыл одно консульство, закрою и второе» – пьяница Сикорский требует выслать дипломатов РФ из ЕС

Константин Серпилин.  
14.05.2025 17:42
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Страны ЕС должны сильно сократить количество российских дипломатов, а тем кто останется – ограничить передвижение.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил известный своим пристрастием к алкоголю польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС должны сильно сократить количество российских дипломатов, а тем кто останется – ограничить...

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Модератор форума попросила прокомментировать «вмешательство» России в польские выборы.

«Россия ведет гибридную войну, которая заключается не только в блокировке веб-страниц. Я имею в виду масштабные атаки на государственные учреждения, больницы, которые, конечно, могут привести к трагическим последствиям. Это также переправка мигрантов через белорусско-польскую границу в ЕС. Это также поджоги.

Они пытались провести не совсем бомбы, а легковоспламеняющиеся вещества на борту грузовых самолетов, что могло привести к катастрофическим последствиям для гражданского транспорта. И, конечно, есть шпионаж и убийства», – клеветал польский министр.

Он похвастался, что уже выслал много российских дипломатов и закрыл одно консульство РФ, и призвал продолжать такую практику.

«Я закрыл одно из российских консульств в Польше. Мы ограничили передвижение российских дипломатов в стране, где они работают, чтобы им было сложнее контактировать с агентами. И я сказал русским, что если будет еще один акт насилия, я закрою еще одно консульство.

Мы также поддерживаем предложение Чехии о том, что передвижение российских дипломатов должно быть ограничено в стране, где они аккредитованы. Потому что в ЕС все еще находится много российских дипломатов.

Среди них много оперативников, и им гораздо проще работать с агентами в другой стране, где контрразведка не следит за ними. Поэтому они не должны пользоваться преимуществами Шенгенской зоны. Им следует разрешать поездки только в ту страну, где они находятся под наблюдением», – вещал Сикорский.

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