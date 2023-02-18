«Закрыла шесть каналов, посадила оппонентов»: Санду стала личностью года в Европе

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Жюри ежегодника политического мира Франции Trombinoscope назвало президента Молдовы Майю Санду европейской личностью 2022 года.

Премия передана через посла Молдовы в Париже.

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С 1992 года Trombinoscope награждает политических деятелей, которые отличились политической активностью и профессионализмом. Среди лауреатов премии Европейская личность года – Ангела Меркель (2020), Кристин Лагард и Урсула фон дер Ляйен (2019), Федерика Могерини (2016) и другие.

Тираж издания 12 500 экземпляров.

«Вот так. Закрыла 6 ТВ, 20 порталов, обанкротила 26 000 компаний, повысила в 7 раз цену за газ, обвалила ВВП (-4.5 %), увеличила внешний долг на 17 млрд лей, довела до нищеты всю страну. Посадила всех оппонентов. Провалила реформу юстиции и борьбу с коррупцией. Получила за это премию от Франции», – прокомментировал новость депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.