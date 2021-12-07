«Закрылся и не вышел»: Покончил с собой глава представительства «Аэрофолота» в Крыму

07.12.2021  11:35 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Транспорт


Глава крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» Роберт Валеев покончил с собой.

Об этом сообщает местный телеканал «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» Роберт Валеев покончил с собой. Об этом сообщает местный...

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По данным СМИ, Валеев ушел из жизни еще в воскресенье, однако известно об этом стало лишь сегодня.

Телеграм-канал «Mash на волне» со ссылкой на свои источники сообщает, что Валеев в предсмертной записке обвинил в смерти двоих человек, которые хотели с его помощью поделить бюджет «Аэрофлота».

«За четыре дня до своей смерти 56-летний Роберт Валеев приказал выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом. Когда всё случилось, он должен был лететь в командировку в Москву — встречаться с начальством. Последний раз Валеев показывался на глаза коллег в 14:30. Потом закрылся в кабинете и попросил разбудить его через час. Больше так и не вышел», – говорится в сообщении.

По мнению крымского юриста и блогера Александра Талипова, самоубийство Валеева может быть следствием разборок внутри авиакомпании.

«Компания «Аэрофлот» у нас частная и не связанная ни с бюджетами республиканскими или государственными, поэтому тут исключается роль давления и крымских, и федеральных властей. Скорее всего, идет речь о внутренних разборках в аэрофлоте, когда, возможно, ставились какие-то невыполнимые, по мнению покончившего с собой главы представительства условия. В связи с этим, возможно, будет идти речь о доведении человека до самоубийства. Соответственно, это будут расследовать органы внутренних дел», – предполагает.

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