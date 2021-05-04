«Закрыть границы!» В Киеве требуют ставить всех под ружьё – и женщин, и инвалидов

04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для того чтобы у России не возникало соблазна напасть, Украине необходимо в срочном порядке реформировать армию, вооружиться до зубов ракетами и поставить под ружьё всё гражданское население.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ants network» заявил убеждённый «порохобот», экс-боевик «АТО» Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда более 50 процентов офицерского состава и сержантов ВСУ пройдут «вышколы» в иностранных академиях – не важно, США или Европы, Литвы, Британии и принесут этот опыт и видение сюда, и когда эти офицеры начнут понемногу заменять советских генералов, то у нас всё поменяется. Этот процесс станет необратимым и безостановочным», – мечтает Гай.

Также, по его словам, необходимо добиться, чтобы «агрессор» не захотел воевать с Украиной, а именно, сделать так, чтобы его потери были неприемлемы.

«Это значит, что у нас должен быть подготовленный резерв в 200-300 тысяч, а он у нас намного больший на бумаге. Но имеется в виду действенный резерв, который на протяжении 22 часов без решения Верховной рады будет готов заступить на дежурство.

Или придти в свои части, взять оружие в руки и, проходя каждый день подготовку, соответственно, без какого-то боевого слаживания выдвинуться на позиции, потому что ты уже всех знаешь – и командиров, и оружие, и тактические действия своего подразделения, и так далее», – рассуждает экс-боевик.

Он добавил, что нужна «эффективная территориальная оборона», которая будет отбивать «гибридную агрессию», а также помогать армии и Нацгвардии. Кроме того, Гай заявил о необходимости возвращаться к идее «ракетного щита», так как Украина лишена ядерного оружия и стратегической авиации.

«Нужно возвращаться к ракетам средней дальности, чтобы Россия точно знала, что до Петербурга, Москвы, до их стратегических объектов мы можем достать, что не надо наступать, убивать украинцев, потому что будет ответ», – призвал Гай.

Следующим пунктом он назвал наращивание союзов с «иностранными партнёрами» в плане разведки и с удовлетворением добавил, что стратегические беспилотники США уже летают вдоль Крыма и линии фронта на Донбассе – «почти еженедельно, как на работу ходят». В то же время Гай отметил, что главным из перечисленного остаётся «вышкол» украинских офицеров и сержантов на Западе – «это уже перемога».

При этом он добавил, что обязательную военную подготовку должны проходить все граждане Украины каждые три года, вплоть до того, что без этого у человека могут возникать проблемы с устройством на работу или выездом за границу.

«Это касается и мужчин, и женщин. Все, с 18 до условных 50 лет, должны проходить навыки стрельбы из стрелкового оружия, топографии и медицинской помощи, и какие-то общие тактические действия…

Службу должны проходить все. В Израиле службу в армии проходят даже слепые, которые тоже могут выполнять функции, например, они прекрасно работают в аудиоразведке, то есть, слушают.

Или некоторые инвалиды, которые могут выполнять штабную работу, но при этом тоже стрелковым оружием владеть. Каждый гражданин Украины, независимо от религиозной, половой принадлежности в определённый возраст должны проходить такую службу, а потом «перевышкол», – заключил нацист.