Закрыть курортный Крым для туристов вредно и невозможно – эксперт

Любовь Смирнова.  
27.06.2024 21:21
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Туризм, Украина


Закрывать Крым как курортный регион частично или полностью не имеет смысла, поскольку опыт ковидного моратория на прием отдыхающих вылился в их смещение в теневой сектор арендного жилья. Туристы должны иметь объективную информацию, чтобы принимать решение об отдыхе в том или ином регионе.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал эксперт туристического рынка, президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

Закрывать Крым как курортный регион частично или полностью не имеет смысла, поскольку опыт ковидного...

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«Закрыть Крым вообще и объявить, что в этом году курортного сезона не будет, уже поздно. Такое решение нужно было принимать в апреле, а не в конце июня. Возникнет ситуация с возмещением ущерба, выплатой авансов и неустоек, компенсации затрат. Это важное решение, и его нужно делать обдуманно. Я полагаю, что в нынешних условиях оно невозможно», – считает эксперт.

Уже третий курортный сезон проходит в условиях СВО, и у туристов есть представление о рисках отдыха в Крыму.

По его словам, даже если на уровне региона будет принято решение ограничить рекреационно-гостиничную деятельность в радиусе 20-30 км от объектов военной инфраструктуры, всегда найдется частник, который не попадает под запрет, и будет размещать отдыхающих на приусадебных участках.

«Есть сектор арендного жилья, который никак на это не будет реагировать. Они живут своей жизнью – и скажут, что вроде как бы нас и нет. И нужно отдавать должное: опять пострадают наши законопослушные объекты. И чего мы добьёмся, недовольства основных налогоплательщиков? У нас ситуация осложняется, у нас с набережной в Песчаном беда, которая делается так, что практически остановлена работа объектов, мы снимаем объекты с продажи, потому что невозможно к ним ни подъехать, ни пройти.

Отдыхать в Коктебеле сейчас невозможно из-за реконструкции, и всё это ещё добавляет. У людей есть недовольство, потому что есть постоянные затраты, с них никто налог на недвижимость и землю не снимает, их просто поставили перед фактом объективных обстоятельств, и всё», – пояснил руководитель отраслевого объединения.

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