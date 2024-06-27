Закрыть курортный Крым для туристов вредно и невозможно – эксперт

Закрывать Крым как курортный регион частично или полностью не имеет смысла, поскольку опыт ковидного моратория на прием отдыхающих вылился в их смещение в теневой сектор арендного жилья. Туристы должны иметь объективную информацию, чтобы принимать решение об отдыхе в том или ином регионе.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал эксперт туристического рынка, президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

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«Закрыть Крым вообще и объявить, что в этом году курортного сезона не будет, уже поздно. Такое решение нужно было принимать в апреле, а не в конце июня. Возникнет ситуация с возмещением ущерба, выплатой авансов и неустоек, компенсации затрат. Это важное решение, и его нужно делать обдуманно. Я полагаю, что в нынешних условиях оно невозможно», – считает эксперт.

Уже третий курортный сезон проходит в условиях СВО, и у туристов есть представление о рисках отдыха в Крыму.

По его словам, даже если на уровне региона будет принято решение ограничить рекреационно-гостиничную деятельность в радиусе 20-30 км от объектов военной инфраструктуры, всегда найдется частник, который не попадает под запрет, и будет размещать отдыхающих на приусадебных участках.

«Есть сектор арендного жилья, который никак на это не будет реагировать. Они живут своей жизнью – и скажут, что вроде как бы нас и нет. И нужно отдавать должное: опять пострадают наши законопослушные объекты. И чего мы добьёмся, недовольства основных налогоплательщиков? У нас ситуация осложняется, у нас с набережной в Песчаном беда, которая делается так, что практически остановлена работа объектов, мы снимаем объекты с продажи, потому что невозможно к ним ни подъехать, ни пройти. Отдыхать в Коктебеле сейчас невозможно из-за реконструкции, и всё это ещё добавляет. У людей есть недовольство, потому что есть постоянные затраты, с них никто налог на недвижимость и землю не снимает, их просто поставили перед фактом объективных обстоятельств, и всё», – пояснил руководитель отраслевого объединения.