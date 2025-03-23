Закрыть лаборатории Пентагона! Посол США – вон! – протесты в Армении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Акция с требованием выдворения посла США Кристин Куин и закрытия 13 секретных биолабораторий Пентагона прошла в субботу возле посольства США в Армении. Участники развернули плакаты: «Нет биологическим военным базам Пентагона в Армении!», «Нет смертоносным военным биологическим лабораториям США!».

Начат сбор подписей за объявление Куин персоной нон-грата, а также за отзыв нынешнего армянского посла из Вашингтона Лилит Макунц как не отстаивающей интересы своей Родины.

Акции будут продолжены, рассказал «ПолитНавигатору» организатор пикета – лидер движения «Антинацистский фронт Армении» Айк Айвазян. Он объяснил: хотя ранее официальный Ереван и подписался под совместным с Россией заявлением против биолабораторий, в реальности власти Армении ничего не делают для закрытия объектов Пентагона.

Они подписали с Россией совместное заявление и этим показали, что якобы они ответственно подходят к этому вопросу. Однако на деле, без разрешения Вашингтона власти Армении ничего против военно-биологических лабораторий Пентагона не сделают. Сегодняшняя акция была началом процесса.

Почему требуете выдворения американки Куин?

Сегодняшний посол США перед тем, как приехала в Армению, занимала руководящую должность на Украине еще до начала СВО. Сегодняшнее состояние Украины – это и ее ответственность. Она придерживается двойных стандартов, всячески оправдывает силовые действия властей против народа, сама нарушает права человека, грубо вмешивается во внутренние дела Армении.

Может, новая администрация Трампа готова пойти на сворачивание военно-биологических исследований на постсоветском пространстве?

Пока конкретных шагов мы не видели. На словах Трамп и его команда говорят произносят хорошие слова, но нам нужны конкретные дела.

Поддержали ли акцию политические силы в Армении?

Из политических партий на акции присутствовали только представители Коммунистической партии Армении. С остальными стараемся вести работу.

А вот что говорит еще один участник протестов – Григор Григорян, эксперт по организации ветеринарного здравоохранения.

К сожалению, в вопросе биологического оружия между двумя ведущими партиями США существует консенсус. Разработка био-оружия была и будет приоритетной, оно является средством ведения войны будущего. Есть такая комиссия по биозащите двухпартийная, и в ней никаких противоречий в этом вопросе нет. Более того, печальная программа Лугара как раз была разработана этими американскими сенаторами, хотя они представляли разные партии. Была надежда, что в силу изменения геополитической ситуации может быть на какое-то время приостановлена или даже заморожена подобная деятельность. Но пока что поступает иная информация. Из открытых источников известно, что США готовятся перебросить из немецкого города Дюльмен на территорию Армении 151 единиц оборудования, транспорт, спецконтейнеры. Американцы заказали специфические услуги – дезинфекцию транспорта от Африканской чумы свиней на территории полигона. Учитывая это всё, я думаю, что рано говорить о свёртывании деятельности программы Пентагона в Армении. Насколько такая деятельность совместима со статусом Армении как члена ОДКБ? Минобороны Армении ответило отрицательно на запрос России, заявив, что подобных заявок со стороны Пентагона не поступало. Но, учитывая кто сейчас у руля власти, я к таким отговоркам отношусь с недоверием.

Возможно ли обеспечить допуск на эти объекты российских, китайских и иранских экспертов?