Закрытие границ – не наказание, а шанс для России

Инициируемое Западом закрытие границ и научных контактов с Россией даёт шанс на возрождение образования и медицины.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Сергей Серебренников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то уважаемый президент Соединенных Штатов Америки сказал, что Россия, конечно, выиграла войну и противостояние за счет качественного образования. Образование и наука – это те самые драйверы мобилизационного развития. Нам они очень важны сейчас.

Дискуссия, которая началась в обществе об аккуратном возврате к системе советского образования, воссоздании специалитета для инженерных специальностей, ну и для всех остальных. По моему мнению, это как раз реальный залог успеха в продвижении технологического суверенитета.

То же самое касается темы здравоохранения – очень хороший фактор. Я считаю, что, если заграница в дальнейшем будет закрыта для тех, кто желает лечиться в Европе или в других странах с высоким уровнем качества медицины, это должно дать импульс к развитию медицины.

Мы все помним, что советская фармакология и советские медицинские технологии были одними из самых лучших в мире, и очень многие потом были переданы, проданы, механизм совместных исследований унаследован другими странами.

То есть, в общем-то, закрытие границ и ограничение доступа к системе образования и здравоохранения в других странах позволит дать серьезный импульс развитию этого в стране», – заявил Серебренников.