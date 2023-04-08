Закрытие портов Болгарии для России оказалось бутафорией

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Большинство наших и зарубежных изданий разразились недавно «горячей» новостью: Болгария закрыла свои порты для русских судов. Сообщение это было воспринято многими, как очередной мощный удар по российской экономике и новый враждебный выпад болгарской стороны.

На самом деле, правды в этом ровно столько, сколько было бы в фотографии слоновьего хвоста, и утверждении – что, это и есть сам слон.

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Достоверной информацией можно считать лишь то, что с 8 апреля суда, сертифицированные российским морским регистратором, не будут иметь доступа к болгарским морским и речным портам, независимо от того, под каким флагом они ходят. Об этом сказано в приказе исполнительного агентства «Морская администрация» (ИАМА). Директор ИАМА-Варна капитан Валентин Энчев уточнил, что запрет связан с ограничительными мерами, которые Евросоюз ввел против России.

Новость не из приятных, но давайте разберемся, чем это грозит России и каковы реальные последствия принятия такого решения. Ни для кого не новость, что Европейский Союз регулярно вводит всё новые санкции, направленные против Российской Федерации. Очередной пакет таких санкций обязал все страны ЕС запретить доступ российским кораблям в свои порты.

Не новость и то, что Болгария является членом Евросоюза. Кроме Болгарии, этот приказ из Брюсселя послушно исполнили – Италия, Бельгия, Румыния, Литва, Эстония, Канада, Великобритания. Однако болгарский запрет включает в себя ряд исключений, о которых большинство СМИ упорно умалчивают!

В болгарских портах имеют право швартоваться корабли, связанные с Россией, перевозящие нефть, природный газ, различные виды сырья, сельскохозяйственную, химическую, фармацевтическую и пищевую продукцию!

А, собственно, что доставлять запрещено? Толпы туристов и ракеты? И у первых, и у вторых – есть другие пути и траектории, независящие от решений болгарской «Морской администрации»…

Никаких потерь для российской и болгарской экономик этот запрет не несёт. Для судовладельцев другой балканской страны, Греции – это еще и источник дополнительных доходов! Греческий торговый флот – один из крупнейших в мире, и уже год, с начала ввода европейских санкций, их суда фрахтуются российской стороной. Грузы благополучно поступают адресатам без каких-либо сложностей. Греки же, очень рады предоставленной возможности подзаработать.

Правда, сами греки, об этом своём бизнесе, предпочитают помалкивать. Информацию распространило издание Deutsche Welle. Оно утверждает, что греки утроили (!) свою долю в транспортировке российской нефти по сравнению с 2021 годом.

Однако не все решения Евросоюза имеют исключительно идеологический эффект, как требование о закрытии портов для русских кораблей. Болгарию снова «штормит», но совсем по другому поводу.

Болгарские и румынские производители сельскохозяйственной продукции заблокировали пропускной пункт ГКПП «Кардам».

Масштабную демонстрацию организовали животноводы, молочники и зернопроизводители. Целое море болгарских флагов соседствует с лозунгами: «фермеры за будущее», «не убивайте болгарское сельское хозяйство», «молоко стало дешевле воды».

Их требование остается неизменным и состоит в отмене регламента Европейской комиссии, разрешающего беспошлинный и бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Недовольные румынские фермеры также протестуют по всей стране. Они выступают против решения Еврокомиссии не облагать налогом товары из Украины и настаивают на равных условиях.

Фермеры аргументируют это тем, что из-за недобросовестной конкуренции соседней страны и отсутствия реакции Европейского союза вынуждены продавать собственные зерновые запасы по гораздо более низким ценам, чем ожидалось.

«Союз спасения Румынии» потребовал отставки министра сельского хозяйства и развития сельских районов Петре Дая. Согласно статистике, опубликованной правительством, в прошлом году в Румынию вошло украинское зерно на сумму 1,24 миллиарда долларов.

Очевидно, что идеологически ангажированные решения руководства ЕС, направленные на подрыв российской экономики, в результате, наносят существенный урон экономикам самих европейских государств. Впрочем, и это, уже давно не новость.