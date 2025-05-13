Закрытие USAID мгновенно ударило по почти уже нашей Грузии – эксперт в Европарламенте

Константин Серпилин.  
13.05.2025 18:50
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Грузия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


На фоне политики администрации Трампа Евросоюзу нужно срочно перехватывать инициативы в свои руки, чтобы остановить стремительное расширение влияния России и Китая в Восточной Европе.

Об этом на площадке Европарламента заявил старший эксперт по внешней политике Марцин Валецки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне политики администрации Трампа Евросоюзу нужно срочно перехватывать инициативы в свои руки, чтобы...

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«Сегодня ЕС придётся признать, что политическая заинтересованность в участии США в поддержке демократии изменится, и мы увидим спад и гораздо меньшее участие. Поэтому ЕС должен разработать новые механизмы и продолжать поддерживать существующие, чтобы продвигать западные ценности и сохранять свою мягкую силу, особенно в Восточной Европе.

Несомненно, уход USAID потребует от ЕС увеличения своих возможностей и ресурсов для реализации важнейших программ. Слабая и недостаточная реакция ЕС на уход США дала России и Китаю возможность расширить своё влияние, как мы уже увидели в ряде стран, включая Грузию», – вещал Валецки.

Отметим, ранее бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили в беседе с российскими пранкерами пожаловалась, что европейским фондам не удалось заменить закрытый Дональдом Трампом USAID.

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