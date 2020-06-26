26.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Транспорт, Украина
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Закрытое небо и карантин не помешали украинским олигархам летать в Европу и Россию


Украинские бизнесмены, политики и их жены регулярно пользовались частными самолетами и летали заграницу даже в период карантина и закрытых из-за коронавируса границ.

Об этом в своем блоге заявила Наталья Седлецкая, ведущая программы «Схемы», финансируемой Госдепартаментом США через проект «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее информации, чартерами пользовались олигархи Игорь Коломойский, Валерий Хорошковский, политик Виктор Медведчук, бизнесмен и депутат Рады Вадим Новинский и другие.

«Почти три месяца жесткого карантина, остановка транспорта, для многих невозможность добраться даже до работы. Перекрыты границы, остановлено авиасообщение, отменены путешествия. Большинство украинцев сознательно или вынужденно оставались дома. Но небо закрылось не для всех. Для отдельных чартеров и частных самолетов взлетную полосу таки открывали.

Чтобы получить такое исключительное разрешение в условиях закрытого неба, надо было убедить сразу несколько государственных ведомств, что полет – это крайняя и критическая потребность. Михаил Ткач и операторы «Схем» зафиксировали целую плеяду украинских олигархов и влиятельных политиков, для которых, несмотря на карантин, работали аэропорты – Коломойский, Ярославский, Хорошковский, Медведчук…


Некоторые из них регулярно летали по Украине, а некоторые даже и за границу. Вот Новинскому срочно надо было в Санкт-Петербург(!), и его выпускали. Или Хорошковскому – летать между Ниццей, Лондоном и Киевом. Или жене Виталия Хомутынника – в Европу, откуда она возвращалась с многочисленными пакетами элитных брендов», – написала Седлецкая.

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