Закрытые рты – зашить. Новый закон о медиа окончательно превратит Украину в «деревню дураков»

Новости Украины

Чем дольше затягивается война, тем жестче становится контроль со стороны украинской власти за медиаконтуром и тем короче поводок, на котором находятся «независимые СМИ» и прочие вотчдоги свободы и достоинства.

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На днях Верховная Рада проголосовала в первом чтении за скандальный закон о медиа (регистрационный номер 2693-д). Как показали цифры на табло, голоса насобирали с трудом – «за» только 233 нардепа, причем, все настолько плохо, что даже верные «слуги народа» дали лишь 179 голосов из 240 списочного состава.

У этого законопроекта длинная предыстория. Первоначальный его вариант активно проталкивал один из идеологов партии Зеленского Никита Потураев еще в 2020 году, вследствие чего в СМИ документ закрепился под именем «закона Потураева».

Против этого законопроекта тогда жестко и единым фронтом выступили журналисты и правозащитники, раскритиковали его международные организации типа «Репортеров без границ», свое «Фе» высказал даже достаточно сервильный Национальный союз журналистов Украины под руководством Сергея Томиленко. по мнению которого документ сильно ухудшал и без того не ахти какое положение со свободой слова в Незалежной.

В общем, закон «О медиа» споткнулся о мнения тысяч журналистов — поэтому власть решила пойти в обход и родила новый законопроект с той же начинкой — «Об обеспечении независимости Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания». Автором которого снова стал традиционно незаменимый для таких случаев Никита Потураев. Обеспечить независимость одиозной Нацрады предлагалось путем передачи ей чрезвычайных полномочий.

«Кошмар времен Порошенко возвращается. Нацрада времен Владимира Зеленского требует дать государству особую власть и право без суда наказывать средства массовой информации и отдельных журналистов. Зачем плодить зеленоботов, если можно просто взять все — и запретить?», – возмущался тогда один из функционеров Спилки журналистов Сергей Лямец, называя законопроект «карательным» в отношении СМИ.

Одним из дополнительных полномочий Нацрады должно было стать право без суда лишать регистрации средства массовой информации и наказывать отдельных журналистов

«Власть обещает бороться с русской пропагандой. Но ничто не мешает развернуть те же орудия против журналистов, которые критикуют саму власть. За воровство, за ложь, за двойные стандарты, за работу на олигархов, за предложения продать собаку и заплатить этими деньгами за коммуналку. Запросто может случиться так: журналист покритиковал «Большую стройку» — через неделю ему запретили писать или снимать сюжеты. Не напрямую — просто в один прекрасный день ни одна площадка не соглашается брать его тексты, иначе их лишат лицензии и заблокируют сайт. А самому журналисту выписали неподъемный штраф, будто это он разворовал «Укрзализныцю». А самое главное — это произошло без решения суда, просто решением сотрудника СБУ в пыльном кабинете», – так описывал два года назад уже упомянутый функционер НСЖУ Лямец последствия принятия скандального законопроекта.

Но тогда и времена были вегетарианские по сравнению с нынешними. Еще даже до практики бессудного закрытия СМИ решениями СНБО дело не дошло. А сейчас вообще война, вместе со своей неразлучной спутницей венной цензурой. И по нынешним временам схлопотать «госизмену» или обвинение в коллаборационизме – раз плюнуть.

Власть хитро выждала время и все-таки протолкнула нужный ей закон в ситуации, когда возможности для его критиков сильно ограничены военным положением. Принятый в первом чтении проект значительно расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В документе прописано и то самое поставившее на дыбы журналистское сообщество пару лет назад право Нацсовета закрывать СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда.

После всех доработок три года мариновавшийся в Раде документ стал ещё более жестким, чем его первоначальный вариант. В числе критериев попадания СМИ под запрет – «распространение программ, участником которых является лицо, внесенное в Перечень персон, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины».

При этом сам Перечень (сиречь черный список) будет составлять тот же самый Нацсовет, причем если до сих пор требовались соответствующие обращения СНБО и СБУ, то по принятому в первом чтении проекту можно обойтись и без них.

Также поводом для бессудного запрета телеканалов станет распространение фильмов, демонстрация которых запрещена согласно закону «О кинематографии», «размещение рекламной информации, направленной на аудиторию, состоящую из граждан государства-агрессора» и т.п.

Пару месяцев назад член Нацрады Александр Бурмагин откровенно говорил о том, что «Если это будет идеология РФ, то такие медиа просто будут закрываться». С тех пор ничего в этом смысле в законе не поменялось.

Сама Нацрада, согласно проекту закона, станет органом со сверхполномочиями. Настолько, что в проекте впервые за всю историю существования Нацрады закрепили минимальный уровень финансирования, который будет направляться на это карательное ведомство из госбюджета – 0,22% доходной части. Сюда входят прописанные в законе немаленькие даже по меркам украинского Кабмина зарплаты членов Нацрады и ее руководителя

Интересно, что наряду с новыми сверхполномочиями без суда запрещать СМИ, включая отзыв лицензий телеканалов, у регулятора остаются и прежние – тоже немаленькие возможности держать в узде любые медиа: штрафы, аннулирование лицензии по решению суда или по собственному решению, отмена регистрации, запрет издания или распространения печатного медиа, временный запрет распространения онлайн-медиа, запрет онлайн-медиа в целом по решению суда или без него.

При этом, в качестве показного либерализма за онлайн-медиа оставили право самостоятельно выбирать, регистрироваться или нет. Однако отсутствие наличия регистрации не освобождает от ответственности за несоблюдение прописанных в законе драконовских норм.

Также различные неприятности грозят медиа за отказ от проведения проверок. При этом неясно, в какой форме могут проводиться эти проверки. Например, насколько вероятен внезапный визит контролеров в редакцию в разгар рабочего процесса

Еще одной дополнительной удавкой на украинские СМИ станет языковая. Закон о медиа синхронизировали с уже работающим законом о тотальной украинизации, так что для печатных медиа прописано, что они должны выходить на государственном языке. Зарегистрированные на Украине медиа должны иметь стартовую страницу на мове, и именно эта страница должна загружаться по умолчанию при заходе на сайт. Допускается использование и других языков, но объем информации на украинском должен быть аналогичным, что для СМИ означает дополнительные расходы на полноценное дублирование всего объема размещаемой информации.

Ну и вишенка на торте: во время военного положения будет действовать упрощенная схема применения мер реагирования – достаточно появления на сайте Нацсовета сообщения о претензиях к конкретному СМИ, после чего ему дают три дня для пояснений. Если же мерой реагирования будет штраф, то медиа дают месяц на его оплату.

Впрочем, закручивание гаек в СМИ под предлогом военного положения уже идет полным ходом и так – не дожидаясь принятия скандального закона в целом. И регулятором тут выступают даже не Нацрада по ТВ и не Мининформполитики, а напрямую Генштаб ВСУ. На прошлой неделе у Залужного опубликовали рекомендации для СМИ о том, как освещать боевые действия. Основные тезисы таковы:

1.Воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом. 2.Только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию. 3.Недопустима альтернативная официальной трактовка оперативной обстановки на фронте. 4.Нельзя давать собственные прогнозы. 5.Сообщать о боевых действиях, их ходе, последствиях и результатах имеют право только официальные каналы ВСУ.

О том, во что превратится после реализации таких добовольно-принудительных «рекомендаций» и без того зачищенное под ноль украинское инфополе, хорошо написал блогер Анатолий Шарий. К сказанному нечего ни убавить, ни прибавить, так что лучше всего – зацитировать полностью:

«Работу журналистов в районе боевых действий запретили. Казалось бы – невелика потеря, в Украине все равно журналистов давно нет. Но надо понимать глубинные причины такого решения. Теперь всю информацию с фронта будут выдумывать прямо в студиях каналов Офиса президента по темникам из Офиса президента. И если сутки назад мы узнали о великом контрнаступлении на Херсон, то завтра точно ни один дурак не сольет видео оттуда, по которому станет очевидно, что великое контрнаступление окончено. Мир виртуальной реальности, мир тупых сценариев типа сериала «Слуга народа» для кожухов с забитых хуторов. Мир совершенно зазомбированных дураков, которых хотят любым путем отрезать от получения последних крупиц информации».

В общем, резюмируя: Зеленскому удалось то, к чему стремились, но чего не выдюжили Янукович и Порошенко. Вот такая она, свобода слова в стране победившей Гидности. И что-то подсказывает, что после войны эта ситуация вряд ли изменится. Впрочем, до окончания войны еще надо дожить.