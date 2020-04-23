Закрываясь от нелегалов, россияне перепахали границу с Белоруссией

23.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на перекрытую Россией границу с Белоруссией, между двумя странами продолжается нелегальное пассажирское сообщение.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомним, рейсовые автобусы из России в Беларусь отменили после того, как РФ закрыла границу. Но многие белорусы, в основном гастарбайтеры, продолжают возвращаться на родину. Как правило, строителей довозят до российской таможни частные перевозчики, затем белорусы переходят границу пешком, а здесь их забирают на микроавтобусах белорусские водители», – говорится в статье.

Отмечается, что в соцсети появилась группа «Граница России и Беларуси», где каждые полчаса появляются новые сообщения с предложением взять попутчика. При этом некоторые пользователи пишут, что знают способ, как без проблем завезти белорусов в РФ через закрытую границу.

Кроме того, на днях, как рассказали газете жители Витебской, Могилевской и Гомельской областей, россияне перекопали грунтовые проселочные и лесные дороги на границе с Беларусью.

«На асфальтовой дороге поставили пропускной пункт, там постоянно дежурят пограничники. А грунтовую дорогу через лес перепахали плугом – сделали три-четыре борозды», – подтвердили изданию в одном из сельсоветов Ветковского района.