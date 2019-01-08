Заксобрание Севастополя может выразить недоверие губернатору

08.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Проведение референдума о недоверии губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову должно быть инициировано не городским Законодательным собранием, а общественностью.

Об этом в эфире youtube-канала «ФорпостТВ» заявила сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно запускать сразу несколько механизмов. Инициировать этот вопрос должно не Заксобрание, а общественная организация – то, что мы называем гражданским обществом. Параллельно должно быть направлено письмо в администрацию президента с изложением ключевых проблемных моментов, а это, прежде всего, неисполнение ФЦП, срыв принятия Генплана и вопрос строек, по которым произошли колоссальные хищения», – сказала Тимофеева.

При этом городское Законодательное собрание, по мнению сенатора, должно запустить процедуру выражения недоверия на уровне Законодательного собрания. Для этого необходимо 16 голосов депутатов. Тимофеева полагает, что такое большинство реально собрать.

«Мы до сих пор не использовали такой инструмент как решение фракции «Единая Россия», которое является обязательным для всех ее членов. Голосование должно быть поименным. Регламент позволяет использовать такую форму. Выход на референдум будет более обоснованным, когда будет пусть даже не принятое решение Законодательного собрания», – сказала Тимофеева.

Во фракцию «Единой России» в Севастопольском Заксобрании входит 22 из 24 депутатов. При этом 13 человек во фракции являются сторонниками героя Русской весны Алексея Чалого, который и выступил с идеей проведения референдума о недоверии губернатору Севастополя.