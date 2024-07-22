Закулисье «Бірлестік-2024»: попытка прорыва южных рубежей России

Учения «Бірлестік-2024», прошедшие с 8 по 17 июля в акватории Каспийского моря с участием Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, но без России, Китая и Ирана вызвали волну беспокойства и породили множество вопросов.

Международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов убежден, что мы, по сути, наблюдаем создание военной составляющей Организации тюркских государств (ОТГ) как регионального блока.

Это были по-настоящему масштабные учения, проходившие на полигоне «Оймаша» и на морском участке в двух километрах от мыса Токмак. В них было задействовано около 4 тысяч военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной техники, что делает «Бірлестік-2024» одним из самых крупных военных мероприятий в Центральной Азии за последнее время.

Такой междусобойчик был неслучайным, став в геополитическом плане попыткой настоящего прорыва южных рубежей России при участии Турции и Англии. В частности, первого зампреда комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового насторожило отсутствие России, Китая, Туркменистана и Ирана в этих учениях.

«Всегда хорошо, когда контингенты дружественных стран проходят боевое слаживание. Но неизменно возникнет вопрос, а против кого собираются обороняться на этом участке данные государства без участия России? Возникают версии, что для пяти стран отрабатывают сценарий военно-политического блока под знаменами «Армии Турана» — британский проект в турецкой обёртке», – отметил Луговой, выражая озабоченность возможным усилением влияния Великобритании в регионе.

«Армия Турана» – это концепция, которая предполагает объединение тюркских народов в единое военно-политическое образование. И она уже начала реализовываться с момента решения о создании единой системы ВПК, о чём говорил на саммите ОТГ в азербайджанской Шуше 5 – 6 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фадан, а также с момента подписания двусторонних соглашений о военном сотрудничестве между Анкарой и всеми членами ОТГ.

При этом в последние годы Великобритания действительно проявляет активность в регионе, расширяя свое влияние на Кавказе и в Центральной Азии. Это видно по усилению военного сотрудничества с Турцией, Азербайджаном, Грузией и попыткам укрепить свои позиции в Узбекистане и Казахстане.

Мангистауская область Казахстана, где проходили учения.

Россия, которая традиционно считает Каспийский регион и Центральную Азию своей зоной влияния, в последнее время испытывает ощутимое давление со стороны Запада.

Британское влияние в регионе воспринимается в Москве как серьезная угроза, потенциально способная подтолкнуть бывшие советские среднеазиатские республики к политическому и военному отчуждению от России.

Тем не менее, прошедшие учения демонстрируют усиление взаимодействия между странами ОТГ в военной сфере на Каспии при активном участии Азербайджана, как турецкого филиала, и в присутствии Таджикистана, не являющегося членом ОТГ, что может оказать значительное влияние на региональную политику и безопасность. Ведь фактически создаётся новая конструкция, которая может стать альтернативой ОДКБ и будущей площадкой для продвижения НАТО уже в Центральной Азии.

Ведь в контексте учений «Бірлестік-2024» произошли еще несколько значимых событий, которые усиливают ощущение нарастающего напряжения в регионе и демонстрируют истинные устремления местных правящих элит.

В частности, таджикская делегация МВД при поддержке офиса ОБСЕ недавно отправилась в Боснию и Герцеговину за опытом применения руководства ОБСЕ по полицейской деятельности на основе разведданных местных силовых структур. Этот визит указывает на желание Таджикистана усилить сотрудничество с Западом в сфере правоохранительной деятельности, что может вызвать недоверие в России.

В этот раз речь идёт о двурушнической позиции Душанбе, который активизировал свои заигрывания с Турцией, ЕС и США, в связи с чем подразделения ВС РТ и приняли участие совместных манёврах «Бірлестік-2024» на побережье Каспия. Собственно, удивляться тут нечему, так как еще два года назад в Таджикистане состоялись совместные с Пентагоном военные учения «Региональное сотрудничество-22», в которых приняли участие подразделения всех тех стран, которые в этом году «учились» уже в Казахстане.

Кроме этого, командующий внутренними войсками МВД Киргизии Дамир Алыбаев на днях побывал с визитом в Турции, где ознакомился с военной техникой и переговорил насчет сотрудничества в сфере образования в Академии жандармерии и береговой обороны. Турция, как известно, является ключевым партнером НАТО в регионе и усиливает свое влияние в Центральной Азии с целью подрыва позиций России.

Поэтому учения «Бірлестік-2024» прошедшие в Казахстане, представляют собой не просто военные маневры, а явное проявление растущей мощи Турции в бывшей советской Средней Азии. И не случайно, что сами турецкие войска не принимали участие в учениях. Это позволяет Анкаре усилить своё присутствие в регионе, избегая прямого противостояния с Россией.

Всю организационную роль на себя взяли Астана и Баку. При этом Азербайджан, являющийся ближайшим союзником и младшим партнером Турции, сыграл ключевую роль в «Бірлестік-2024». Армия Азербайджана фактически стала, как мы говорили ранее, филиалом турецкой армии. Это обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, Турция активно проводит военное обучение азербайджанских военных, предоставляя им современное вооружение и технологии. Во-вторых, турецкая армия оказывает Азербайджану консультационную поддержку в области военного планирования и стратегии. В-третьих, турецкие военные инструкторы регулярно работают в Азербайджане, передавая свой опыт и знания.

Такое тесное военное сотрудничество позволяет Турции укрепить свои позиции в регионе, не вступая в прямые военные конфликты с Россией. Азербайджан выступает в роли некой «прокси-силы», осуществляя свою деятельность в бывшей советской Средней Азии от имени великого султана и являясь проводником его политики.

Прикладное значение учений связано также с потребностью обеспечить военное прикрытие портовой инфраструктуры и месторождений по добычи нефти и газа, а также самого маршрута по транспортировке на Запад добытых европейскими, британскими и американскими корпорациями ресурсов Казахстана и ЦА в рамках так называемого Среднего коридора или Транскаспийского пути, который как раз пролегает через порты Актау и Курык. Интересно, что эти порты передаются Астаной в управление компаниям Европейского Союза с правом приватизации.

Это воочию показывает колониальный характер бывших советских среднеазиатских республик, где была выстроена сырьевая вывозная модель экономики, заточенная на европейский рынок.

Таким образом отрабатывается механизм защиты транспортного коридора, который работает в интересах ЕС, США и Великобритании. Нетрудно догадаться, кого страны-участницы учений считают своими «вероятными противниками» в рамках этой концепции. По моему мнению, это в первую очередь Россия, а потом Иран.

Против них и проводились подобные учения, и поэтому Россия и Иран в них и не принимали участия. Других государств, которые могли бы осуществить гипотетическое нападение на этот значимый для Запада транспортный коридор, по соседству попросту нет.

Именно в связи с этим, кстати, к учениям не присоединился Туркменистан, который сейчас во многом зависит от решений и действий Ирана и Китая. Не было на манёврах и других представителей стран НАТО, потому что нужно показать их чисто региональный характер, что, конечно, лишь обман зрения.

По сути учения «Бірлестік-2024» – это только начало новой фазы в геополитическом разделении сфер влияния в Центральной Азии. Турция будет продолжать укреплять свое влияние в регионе, используя военные и экономические рычаги. В целом, можно сказать, что в Каспийском регионе и в Центральной Азии уже наблюдается усиление конкуренции между Россией и Западом. Британское влияние в регионе также усиливается, а Европейский Союз заключает соглашения о стратегическом партнёрстве с каждой из республик, захватывая месторождения редкоземельных металлов и урана.

В этой ситуации России, Ирану и Китаю придется приложить усилия, чтобы сохранить свои позиции в регионе. Следующие месяцы и годы будут решающими для определения геополитической карты Центральной Азии. И учения – лишь первый звоночек в этой новой игре.