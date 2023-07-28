«Закупайте генераторы и ждите блэкаутов» – в Киеве советуют готовиться к тяжёлой зиме

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Грядущий отопительный сезон на Украине грозит быть очень тяжёлым из-за разрушенной инфраструктуры и регулярных отключений электроэнергии.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, как людям лучше готовиться к отопительному сезону.

«Полного блэкаута по всей стране не будет. Региональные блэкауты, по областям, вполне возможны. Особенно – чем ближе к линии фронта, тем это однозначно будет в какой-то период. Вполне возможно, ближе к фронту, на юге и в центре Украины многие города на сутки-двое будут сидеть [без света]», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что следует с лета закупиться всем необходимым, и предпринять другие меры.

«Генератор как инструмент нужно готовить сейчас. Сейчас нужно почистить генераторы, проверить, если нет – купить. Power bank, потому что осенью они будут стоить в три раза дороже. Свечи, и всё остальное. Проверяйте состояние проводки в многоквартирном доме. Тысячи квартир погорело в прошлом году из-за нагрузки в проводке – постоянные перепады. И электрические сети старые, не выдерживают», – резюмировал Попенко.