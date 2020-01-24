Закупка Белоруссией норвежской нефти носит истерический характер

24.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не готовилась к «нефтяной войне» с Россией в отличие от Украины, которая, перед тем, бросить газовый вызов Кремлю, закачала подземные хранилища под завязку. Все говорит о том, что президент Лукашенко действовал спонтанно, поскольку Москва вдруг проявила неуступчивость.

Об этом пишет сегодня «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К началу года белорусская нефтянка подошла с полупустыми «баками»: запасов нефти и ГСМ было максимум на 30 дней.

«За рубежом давно действует правило: минимальный текущий запас нефти и нефтепродуктов должен покрывать потребности в них в течение 90 дней», – сказал руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников.

У Белоруссии не было не то что контрактов с альтернативными поставщиками, но даже элементарной их проработки. Они рассылали предложения только в середине января.

Явным шантажом является и заявление Лукашенко о том, что Россия не разрешает Белоруссии прокачивать казахскую нефть. Ни казахская, ни азербайджанская нефть просто не подходят для белорусских НПЗ.

Финансовый аналитик Михаил Грачев напоминает, что белорусские НПЗ могут работать только с североморским сортом нефти, который поставляет Норвегия, и российским Urals, которые близки по своим характеристикам. Поэтому «выбор альтернативных поставок у нашего правительства не так уж велик», резюмирует эксперт.

Напомним, что Белоруссия закупила у Норвегии всего 80 тысяч тон нефти. Этого объема хватит на 3 дня работы только одного белорусского завода. А если учесть, что цена за тонну норвежской нефти на 130 долларов выше цены российского энергоносителя, эта закупка тоже носит демонстративно истерический характер.