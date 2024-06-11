«Залежи полезных ископаемых на Украине» – сказки для конгрессменов США
Признание американского сенатора Линдси Грема, что Украина нужна США ради месторождений полезных ископаемых на 10 триллионов долларов, вряд ли отрезвит украинцев. Их преследуют «бусификаторы» и «тэцекашники», и думать об истинных целях американской помощи им просто некогда.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Честно говоря, я думаю, что для украинского гражданина это будет абсолютно индифферентно. Потому что у них сейчас фокус интересов смещается к тематике банально выживания и мобилизации – «бусификаторов» и «тэцэкашников», и это то, что людей реально занимает.
Насчёт высказывания этого сенатора, это, скорее всего, чисто для внутриполитической компоненты.
Там, во-первых, неизвестна эта стоимость брутто или нетто, если это добыча, то на какие сроки. Каких-то особо уникальных месторождений на Украине нет, «сливки» в виде газа и нефти были давно сняты ещё в советское время, тот же самый уголь. То есть, там сложные для извлечения полезные ископаемые, не такие, чтобы обширными россыпями.
Единственное преимущество перед какими-то, условно говоря, африканскими странами – наличие инфраструктуры, энергетической и транспортной», – пояснил он.
Эксперт добавил, что даже разбитые дороги и электростанции легче восстановить, чем строить заново.
«Но на этом, в принципе, все преимущества заканчиваются. Поэтому разговор тут, скорее, для убеждения даже не политических партий внутри США – там, по сути, идёт раскол элит на два сценария дальнейших действий», – заключил Васильев.
Спасибо!
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