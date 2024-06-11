«Залежи полезных ископаемых на Украине» – сказки для конгрессменов США

Любовь Смирнова.  
11.06.2024 22:28
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, США, Украина


Признание американского сенатора Линдси Грема, что Украина нужна США ради месторождений полезных ископаемых на 10 триллионов долларов, вряд ли отрезвит украинцев. Их преследуют «бусификаторы» и «тэцекашники», и думать об истинных целях американской помощи им просто некогда.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признание американского сенатора Линдси Грема, что Украина нужна США ради месторождений полезных ископаемых на...

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«Честно говоря, я думаю, что для украинского гражданина это будет абсолютно индифферентно. Потому что у них сейчас фокус интересов смещается к тематике банально выживания и мобилизации – «бусификаторов» и «тэцэкашников», и это то, что людей реально занимает.

Насчёт высказывания этого сенатора, это, скорее всего, чисто для внутриполитической компоненты.

Там, во-первых, неизвестна эта стоимость брутто или нетто, если это добыча, то на какие сроки. Каких-то особо уникальных месторождений на Украине нет, «сливки» в виде газа и нефти были давно сняты ещё в советское время, тот же самый уголь. То есть, там сложные для извлечения полезные ископаемые, не такие, чтобы обширными россыпями.

Единственное преимущество перед какими-то, условно говоря, африканскими странами – наличие инфраструктуры, энергетической и транспортной», – пояснил он.

Эксперт добавил, что даже разбитые дороги и электростанции легче восстановить, чем строить заново.

«Но на этом, в принципе, все преимущества заканчиваются. Поэтому разговор тут, скорее, для убеждения даже не политических партий внутри США – там, по сути, идёт раскол элит на два сценария дальнейших действий», – заключил Васильев.

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