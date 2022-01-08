«Залежи урана возле Мариуполя, именно туда будет лупить Кремль», – экс-вице-президент «Энергоатома»

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Новости Украины

Стремительный ввод контингента ОДКБ в Казахстан объясняется желанием Москвы сохранить под своим контролем месторождения урана в этой бывшей советской республике.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 января Европейская комиссия начала процесс признания атомной энергетики экологической. Это означает, что в Евросоюзе она становится в приоритете после окончательного решения. В Казахстане, на который приходится более 40% запасов мирового урана, которые добывает «Казатомпром», 2 января начинаются акции протеста. Уже 4 января они перерастают в погромы и мародерство, о которых многие из свидетелей пишут как об инспирированных извне, как будто кто-то их включил как по команде», – указывает Арьев.

Он добавил, что после ввода российских миротворцев в Казахстан 6 января, уран подорожал на 8%, и это не потолок.

«Путин будет делать все, чтобы не выпустить Европу из энергетических когтей. Кстати, на Украину приходится 2% мировой добычи урана – больше всего в Европе. Делайте выводы», – заключил украинский депутат.

Его мысль развивает бывший вице-президент компании «Энергоатом» Александр Ковтуненко.

«В Красной книге МАГАТЭ, Украина имеет 20% мировых залежей урановых руд… Одна из самых больших залежей – возле Марика, именно туда будет лупить Кремль», – комментирует он.

Ковтуненко напоминает, что Россия уже «отжала» «12 триллионов кубов газа на шельфах Крыма».

Он также указывает, что в свое время именно на Донбассе компания Shell собиралась начинать добычу сланцевого газа.

«Энергетические войны – у слабака заберут всё… В Российской Федерации урановых руд не хватает для промышленной добычи в военных целях», – опасается Ковтуненко.