«Залитая дождями канава» – Арестович невысоко оценил линию обороны ВСУ

Построенная ВСУ третья линия обороны фактически является просто вырытой в земле канавой – и непригодна к использованию.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в перечень экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю. Я видел третью линию обороны на Бахмутовском направлении в своё время. Скажу максимально деликатно – её нужно постоянно и системно усиливать, чтобы поддерживать в относительно рабочем состоянии.

То есть, в таком, чтобы войска могли занять. И после небольших системных доработок, превратить в линию обороны – и удержать. Но этого не делалось.

А что делается с канавой, которую вырыли бульдозером, и которая шесть лет стояла без присмотра? Снег, дождь, снег. И вот это считается линией обороны в некоторых местах», – пожаловался Арестович.