08.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Заливший за воротник Климкин наплодил крымских татар

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин разговелся в Анкаре вместе с одним из лидеров запрещенного в РФ Меджлиса Мустафой Джемилевым, главой дипломатии Турции Мевлютом Чавушоглу и бизнесменами.

Кроме того, в своем блоге Климкин отчитался, что стороны переговорили о восстановлении запрещенного в РФ Меджлиса на территории Крыма и освобождении «политзаключенных».

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«Общий ифтар начинает новый формат взаимодействия и демонстрирует, что партнерство между Украиной и Турцией строится не только на взаимном интересе, но и на общих ценностях. Украина – многонациональное государство и мусульмане – неотъемлемая часть нашего народа», – заверил Климкин.

При этом турецкое информагентство «Анадолу» приводит цитату, в которой глава украинской дипломатии преувеличил количество крымских татар, проживающих на Украине.

«В Украине проживают более одного миллиона татар, и они являются неотъемлемой частью нашего народа и нашей культуры. Мусульманская община играет очень большую и важную роль в защите и развитии украинского государства», – сказал Климкин.

Отметим, что согласно последней переписи населения Украины, в стране проживают чуть более 248 тысяч крымских татар. При этом в опросе принимали участие тогда еще украинский Крым, Донецк и Луганск.