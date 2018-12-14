Залп «Калибров» сделает то, что не смогла Надежда Савченко

14.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

России не нужна наземная военная операция для смены правящего режима на Украине – в нужный момент залп «Калибров» может уничтожить всю киевскую верхушку во время скопления высокопоставленных украинских чиновников и военачальников в одном месте.

Об этом в эфире канала Zello «АТО Донецк» рассказал экс-командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, принуждение к миру в Грузии ещё никто не забыл. Россия – мобильная, и в любой момент может «навалять по шапке», тем более, мы прекрасно помним, как всякие ракеты стреляли с одного моря и долетали до другого континента.

Россия может и дистанционно это всё делать, но я уверен, что она не будет их массово уничтожать, ведь те, кого они будут гнать в бой – это наше будущее население, и я не хочу, чтобы его становилось ещё меньше.

Я думаю, что «по штабам ушатают», а дальше уже без руководства ребятишки с нами обнимутся и пойдут дальше», – рассказал Ахра.

Напомним, что ранее на Украине была арестована депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую обвиняли в подготовке обстрела правительственного квартала в Киеве и убийстве украинской верхушки прямо в зале парламента.