09.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия
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Залп российских ракет: Корабли НАТО получают предупреждение


Российские военные провели стрельбы из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по кораблям условного противника в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время учений ракетные комплексы были переброшены в нужные районы и замаскировали свои позиции.

«Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учение по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря.

В рамках учения дивизионы БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Затем расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли на сопровождение. Завершилось учение приведением комплексов к бою и отработке алгоритма действий по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ракетных ударов», – говорится в сообщении.


Интересно, что накануне стало известно о заходе в Черное море корабля НАТО – французского судна радиоэлектронной разведки «Dupuy-de-Lome», способного пеленговать излучения РЛС, перехватывать сообщения и вести прослушку телефонной связи. Этот корабль в последний раз заходил в регион в апреле 2014 года вместе с американским ракетным эсминцем Donald Cook.

Напомним, в апреле 2014-го года при заходе в Черное море эсминца ВМС США Donald Cook российский бомбардировщик Су-24 несколько раз облетел корабль и произвел имитацию атаки. Впоследствии в СМИ появилась информация, что после инцидента 27 членов экипажа подали рапорты об отставке.

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