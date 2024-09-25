«Залп в 120 ракет по Копенгагену»: в Москве предлагают познакомить Европу с войной

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Агрессивные заявления западных политиков свидетельствуют об их инфантилизме и непонимании всех ужасов войны. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о необходимости отказаться от «красных линий» в отношении России, передать Украине всё требуемое оружие, и начать воевать «по-настоящему».

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«На больных людей реагировать нельзя, это показывает, насколько безответственным является поколение нынешних европейских политиков. Подобного нельзя сказать про американцев, которые в среднем ведут себя ответственнее. Европейские политики не знают, что такое война. Когда по Копенгагену пойдёт 120 ракет залп, я думаю, начнётся паника, непонимание: «А нас за что?! НАТО спаси!», – сказал Пилько.

«Это показывает, что инфантильные, не понимают, что так нельзя себя вести в мировой политике. Потому что если ты передал какой-то стороне современное ударное вооружение, а эта сторона нанесла удар по третьей стороне, то эта третья сторона будет бить не только по тем, кто запустил, но и по производителю ударных систем», – добавил политолог.