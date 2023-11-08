Залужного готовят в американские генерал-губернаторы

Анатолий Лапин.  
08.11.2023 09:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалены до предела.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалены до предела....

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«Противостояние Залужного и Зеленского достигает своего апогея. То, что его помощник был уничтожен намеренно, в этом не возникает никаких сомнений. Подарить ему на день рождения шесть гранат иностранного производства – это, конечно, намек. Удивляет другое – как военнослужащий в звании майора мог так опрометчиво поступить со взрывчатым веществом?

Вторая версия, конечно, тоже работает, – что подарочек был хорошо продуман и очень грамотно снаряжен для того, чтобы как только человек берет в руки это взрывчатое вещество, оно срабатывало», – сказал украинский оппозиционер.

По его словам, президент Зеленский «готов на своем пути пуститься во все тяжкие грехи».

«Безусловно, господин Залужный в будущем Соединенными Штатами рассматривается как новый губернатор Украины. Потому как выборы в стране не предвидятся. Поэтому ситуация между Зеленским и Залужным накалена до предела и подрыв его адъютанта – это маленький намек Залужному на то, что следующим будет он», – заявил Дудкин.

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