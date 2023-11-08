Залужного готовят в американские генерал-губернаторы

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалены до предела.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

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«Противостояние Залужного и Зеленского достигает своего апогея. То, что его помощник был уничтожен намеренно, в этом не возникает никаких сомнений. Подарить ему на день рождения шесть гранат иностранного производства – это, конечно, намек. Удивляет другое – как военнослужащий в звании майора мог так опрометчиво поступить со взрывчатым веществом?

Вторая версия, конечно, тоже работает, – что подарочек был хорошо продуман и очень грамотно снаряжен для того, чтобы как только человек берет в руки это взрывчатое вещество, оно срабатывало», – сказал украинский оппозиционер.