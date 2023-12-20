Залужного могли прослушивать американцы – эксперт

Подслушивающее устройство в одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного после скандалов с прослушкой руководителей стран Евросоюза само по себе не является чем-то из ряда вон выходящим. Удивляет другое – впервые в этом не обвинили Россию и Путина.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что американские спецслужбы прослушивают всех.

«Когда американцы прослушивали Меркель, и всех остальных, и я думаю, что это просто выплыло. Американские спецслужбы ставят задачу максимального контроля за всеми, кто принимает решенияя в ЕС, и по Украине, в том числе. Причём этот вариант прослушки, конечно, имеет отношение не столько к Америке, сколько конкретно к борьбе за власть. Залужный должен быть послушным, его надо контролировать максимально, мало ли, какой вдруг из него «пиночет» потом вырастет. Поэтому его пытаются контролировать. Думаю, что с таким же успехом и Зеленского слушают. Да, это говорит о борьбе за власть. Появилась бы информация о прослушке, или не появилась – всё равно это было очевидно. Причём борьба идёт за исчезающую власть, я бы сказал, ускользающую. С этой точки зрения тут ничего удивительного нет. Странно, что так поздно обнаружили», – считает он.

Однако в условиях военного конфликта почему-то нет единодушного мнения, что прослушка – дело рук российских спецслужб. Основное подозрение на борьбу между Зеленским и Залужным.

«Они пытались эту тему перевести, что мало ли кто это был, уже мелькали такие заявления. Рассуждали на тему важности государственной тайны и прочего. Мне кажется, что это всё просто элементы интриги. Для американцев необходимо стратегически сейчас заморозить конфликт – это их главная задача. И всё остальное, исходя из этого уже можно трактовать. Они пытаются среди туземцев определить, кто из вас будет дальше править. И, соответственно, сейчас они, очевидно, делают ставку на раскол», – отметил блогер, инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. «Когда Зеленский закрыл официально возможность выборов, там не осталось вариантов легитимно его убрать, кроме переворота. Ну и офис Зеленского работает на опережение, пытается какие-то свои игры устроить. То есть это часть какой-то интриги, чтобы вывести из игры Залужного. А может, наоборот, он может сам себе поставил прослушку или лица, которые его продвигают могли это использовать в качестве элемента давления уже против Зеленского. Из серии: «видите, наш народный герой, а этот, который Акелла промахнулся», и давай его топить», – считает Васильев.