Залужного повели по пути Ющенко. Порошенко играет роль блохи на собаке

Из экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного начали лепить образ политика, способного победить на выборах президента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, отвечая на вопрос, готовится ли Залужный идти на выборы.

«Может, он и не очень хочет, но когда под белы рученьки ведут, как в своё время Виктора Андреевича Ющенко, которому было комфортно среди глечиков, пчел и трипольских артефактов. Но его взяли под белы рученьки – «это же лучший банкир Европы, самый эффективный менеджер». И повели в политику. Дальше его уже точила мифологема, о которую разбивалась вся контрпропаганда… Вот примерно так же и с Залужным», – считает Золотарев.

Он говорит, что уже есть мифологема «железного генерала», а сейчас его пиарщиики публикуют статьи, в которых пытаются показать другие качества.

«Ведь априори военных подозревают в жестокости, бесчеловечности, а тут как раз демонстрация того, что он не только железный генерал, но и ещё и человек, способный на эмпатию», – продолжает эксперт.

По его словам, есть мнение, что идет работа по формированию связки Залужного и экс-президента Петра Порошенко (в списке экстремистов в РФ), который прекрасно понимает, что победить на выборах больше не сможет.