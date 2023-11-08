Залужного заставляют признать смерть своего помощника несчастным случаем – Мосийчук

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Офис президента Украины вынуждает главкома ВСУ Валерия Залужного сделать заявление о том, что смерть его помощника Геннадия Частякова – это несчастный случай, который произошел из-за неосторожного обращения с гранатой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, участнки карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители офиса президента, силовики пытаются изо всех сил убедить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сделать официальное заявление о том, что его товарищ и помощник Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая – неосторожного обращения с оружием. Взял у сына из рук гранату, выдернул чеку, думал, что это рюмка. От таких объяснений, конечно, все чумеют, общество не доверяет результатам расследования. При этом, если даже они правдивые, недоверие будет стопроцентным, потому что недоверие к власти стопроцентное, масса смертей не расследованных. И, соответственно, сейчас Офису очень важно, чтобы это заявление сделал сам Залужный. Не знаю, поверят ли Залужному, если он сделает это заявление, но он точно потеряет доверие своего окружения. Для него начнется падение, и Офис его добьет», – завил Мосийчук.

По его словам, вчерашний вброс о том, что министр обороны Рустем Умеров внес прошение об увольнении Залужного, который вскоре был опровергнут – это тест на то, как отреагирует общество на новость об увольнении главкома ВСУ.

«Все действия, которые сопутствуют этому делу, – это камешки, которые бросают, чтобы проверить, какая реакция общества будет – встанет общество на защиту Залужного, вот и все».