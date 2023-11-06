Залужному грозит отставка за отказ отправлять ВСУ на убой

Главком ВСУ Валерий Залужный, признавший провал контрнаступления, может лишиться должности из-за конфликта с офисом президента Украины.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вигиринского, офис требует от Залужного продолжать давить по фронтам, а он отказывается снова отправлять солдат на убой ради каких-то символов для Зеленского.

«Вполне возможно, что увольнение в случае, если Залужный будет продолжать говорить, что война от наступательной переходит к фиксирующей оборонительной и так далее. А от него будут требовать продолжать давить на фронт, а он будет говорить: «Извините, все равно людей не буду класть просто для достижения каких-то символических знаков, которые стратегически не меняют ситуацию на поле боя».

Она [ситуация] приведет к тому, что нужен будет руководитель, который будет просто выполнять приказы. Который не будет субъектен, но будет исполнительный и лояльный», – заявил Вигиринский.