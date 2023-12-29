Залужному предложили стать почётным главой российского государственного института

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Российский политолог Алексей Чадаев направил открытое письмо главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с предложением возглавить Институт философии (ИФ) РАН, подавляющее число сотрудников которого поддерживают Украину.

Он разместил его в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно как-то налаживать диалог, и сейчас для этого прекрасный шанс. В связи с этим предлагаю Вам рассмотреть возможность стать приглашённым почётным директором ИФ РАН. Делать это пока можно без отрыва от основной работы. Ваши публикации — в частности, прекрасное теоретическое осмысление позиционного тупика в недавней статье в Economist — могут быть ценным вкладом не только в военную мысль в узком понимании, но и в развитие актуальной философии войны и мира», – саркастически предлагает Чадаев.

Он ссылается на сообщения украинских СМИ о том, что Залужный защитил диссертацию в Одесской юридической академии и получил западную степень PhD, что формально означает «доктор философии».

С другой стороны, пишет Чадаев, несмотря на то, что ИФ РАН финансируется из бюджета РФ, учреждение «не только никак не участвует в СВО на стороне руководства РФ, но, напротив, занимает ярко выраженную антивоенную позицию, в частности, увольняя сотрудников, так или иначе выступивших в поддержку СВО».

Имеется в виду Анатолий Черняев, ездивший на Донбасс. Против него дружно выступил весь коллектив ИФ РАН.

«Украина до сих пор в некоторой части также финансируется из российского бюджета — по крайней мере, оплата за транзитный газ по-прежнему поступает. Так что, как видите, конфликт и даже военные действия — не препятствие для сотрудничества», – иронизирует Чадаев.

С ним не согласен белорусский политолог Алексей Дзермант. Он предлагает объединить ИФ РАН с аналогичным белорусским институтом, чтобы они вместе занимались созданием «союзной философии».

«Это хорошая общая задача для философов. Когда-то был общий проект “Философия народов СССР”, сейчас необходима “Философия Евразийского Союза”, чтобы союзная интеграция проходила и в гуманитарной, научной, культурной, ценностной сферах», – написал Дзермант.

Ранее был опубликован доклад по поводу содержания соцсетей сотрудников ИФ РАН. Выяснилось, что сразу же после начала СВО Николай Петяев и Светлана Месяц , например, призвали к импичменту президента РФ, позволяя себе площадные оскорбления. Научный сотрудник центра методологии и этики науки Николай Мурзин трижды написал в американской соцсети: «Путин должен быть уничтожен».

Сотрудники ИФ РАН подписали «Открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной».

Почти все сотрудники ИФ РАН, которые имеют страницы в «Фейсбуке», присоединились к обращению журналиста-иноагента Михаила Зыгаря.

Многие сотрудники ИФ РАН приняли участие в продвижении петиции на Change.org «Остановить войну с Украиной!», запущенной несистемным экстремистом Львом Пономаревым.

Когда погибла Дарья Дугина, сотрудники ИФ РАН не только не выразили сочувствие ее отцу, их коллеге, они боялись, чтобы кто-то из их круга случайно не засветился на похоронах.

Сейчас многие сотрудники ИФ РАН закрыли свои страницы на «Фейсбуке» и стерли записи, касающиеся дискредитации ВС РФ. Но Светлана Месяц оставила при этом украинский флаг.