Залужному в Лондоне грозит опасность – экс-посол Украины в США

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого отправляют послом Украины в Великобританию, столкнется с массой угроз и опасностей.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Щербака, Залужному нужно бояться как украинских, так и российских спецслужб в Лондоне.

«Я хотел бы предостеречь. Первая опасность – он будет там под суровым надзором представителей канцелярии президента. Там есть офицеры безопасности, там есть военная миссия, мы не знаем, кто в составе. Они будут отслеживать каждый шаг Валерия Федоровича и передавать в Киев, потому ему нужно быть осторожным», – сказал дипломат.

«Вторая вещь – ему нужно быть очень осторожным, хоть это уже проблема MI5, английской контрразведки беречь его, потому что там полно российских агентов, которые могут осуществить на него покушение.

Вы знаете, что работа посольская, она опасна, потому что посол должен все время куда-то выезжать, встречаться с людьми. Это не так просто – обеспечить безопасность. В Киеве он мог быть под надежной охраной, там у него будут проблемы», – заявил Щербак.