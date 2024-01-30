Залужный должен ответить за провал «контрнаступа» – львовский пропагандист-русофоб

Анатолий Лапин.  
30.01.2024 11:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Главком ВСУ Валерий Залужный виновен в неудачном контрнаступлении прошлого года.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Валерий Залужный виновен в неудачном контрнаступлении прошлого года. Об этом в эфире...

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По мнению Дроздова, из Залужного сделали идола по итогам позапрошлого года, но 2023-й показал, что это было неоправданно.

«Ничего катастрофического я бы не видел, поскольку все равно возникает вопрос об ответственности за проваленное и всеми союзниками признанное как неуспешное, неудачное контрнаступление 2023 года. Если у нас на этот вопрос нет ответа, кто должен был бы отвечать, значит, нам далеко тогда до западных демократий, где все-таки не только успехи есть у деятелей разного рода, но и также ответственность за неудачи.

Для нас это немного триггерная тема, потому что мы вообще живем в таких условиях, когда все ТОП-чиновники из разных сфер всегда любят себе присваивать лишь победы и позитивы, а когда доходит до взятия на себя ответственности за неуспех, тут уже немного тяжело», – сказал русофоб.

«22-й год, успешный, героическое сопротивление породило культ ВСУ, а, значит, и руководителя ВСУ. Это нормально. Теперь уже, когда все-таки 23-й год показал огромное количество неоправданного, несделанного, неудачного в части ожиданий от очень распиаренного контрнаступления, теперь уже это немного не так и начинает меняться даже в обществе отношение с ноткой определенной требовательности.

Потому что никого нельзя наделять иконическими чертами», – заявил Дроздов.

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