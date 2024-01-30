Залужный должен ответить за провал «контрнаступа» – львовский пропагандист-русофоб

Главком ВСУ Валерий Залужный виновен в неудачном контрнаступлении прошлого года.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, из Залужного сделали идола по итогам позапрошлого года, но 2023-й показал, что это было неоправданно.

«Ничего катастрофического я бы не видел, поскольку все равно возникает вопрос об ответственности за проваленное и всеми союзниками признанное как неуспешное, неудачное контрнаступление 2023 года. Если у нас на этот вопрос нет ответа, кто должен был бы отвечать, значит, нам далеко тогда до западных демократий, где все-таки не только успехи есть у деятелей разного рода, но и также ответственность за неудачи.

Для нас это немного триггерная тема, потому что мы вообще живем в таких условиях, когда все ТОП-чиновники из разных сфер всегда любят себе присваивать лишь победы и позитивы, а когда доходит до взятия на себя ответственности за неуспех, тут уже немного тяжело», – сказал русофоб.