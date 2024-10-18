Залужный готов убить украинских женщин «ради Европы»

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный допускает мобилизацию женщин в ВСУ.

Об этом он заявил в Британском Королевском институте международных отношений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Послушайте, если нам нужно будет призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, мы обязательно это сделаем.

Но я думаю, что мы должны предотвратить крупномасштабную войну в Европе, как в 1939 году, другими способами, а не призывом украинских женщин», – сказал Залужный.