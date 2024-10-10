Залужный и Буданов действительно едва не сгинули от ударов российских ракет, – украинский политолог

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Главком ВСУ Валерий Залужный действительно был ранен в мае прошлого года, прошел длительное лечение, и этот факт стал причиной его увольнения с должности. Кроме того, спустя короткое время контузию в результате российского удара получил и глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Об этом в эфире пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший из Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о том, что Залужный был ранен – да, по моим данным Залужный в мае прошлого года был ранен. Не знаю деталей, прилетала ли ракета после звонка кого-то из Офиса президента, но то, что он получил ранение – да, и, соответственно, это ранение стало причиной его увольнения из Вооруженных Сил. Он лечился достаточно долго. Точно так же, тогда же, с промежутком в 10 дней, был контужен, причем, достаточно сильно, контужен Буданов. Это тоже у нас скрывалось, но, будем говорить откровенно, это было. Серьезного ранения не было. Помните, был прилет в здание Главного управления разведки – Буданова тогда спасло то, что он просто не находился в своем кабинете», – заявил Бондаренко.

Ранее соратник Залужного, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос также подтвердил ранение главкома, подчеркнув, что российская ракета прилетела в здание через минуту после того, как Залужному позвонили из Офиса президента Украины.