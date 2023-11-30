Залужный и Зеленский окончательно добивают Украину

В результате противостояния президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного Украина может повторить судьбу УНР, погрузиться в войну на несколько фронтов и прекратить существование.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выплескивая друг на друга потоки помоев, можно по ходу доиграться до того, как это произошло с Директорией в 19-м году, когда так воевали Петлюра с Болбочаном, что Болбочана расстреляли, полковника, а он был, наверное, одним из самых талантливых полководцев Директории в УНР. В результате втянулись в войну по всем фронтам – и с поляками пересрались, и с белогвардейцами, и с махновцами… Короче говоря, когда просто из-за неспособности внутренне сбалансироваться и понимать, что главная проблема, она внешняя, элита просто, как Петлюра стал говорить, «мы все прое…ли». Вот, этим словом правильным характеризовали ситуацию. Так вот, этот срач, который сегодня разворачивается между офисом, который обвиняет Залужного, потому что Залужный не отвечает, он держит оперативную паузу какую-то», – сказал эксперт.

По его словам, в этом противостоянии нет ничего хорошего для Украины.

«Все эти смехуечки с Безуглой – это очень опасная тенденция. Мы можем не заметить, как управленческий паралич в армии и государстве может обернуться против нас. Точно так же, как Болбочан потерял Харьков, потом в этом обвинял Петлюру, что он их сдал, а у него ресурсов просто не было, потому что Скоропадский просто не успел вооружить армию и не успел ее создать, большевики начали так быстро наступать, что в результате с минимальными ресурсами, которые у него были, он просто не смог удержать это восточное направление. И все, все очень быстро посыпалось», – заявил Романенко.