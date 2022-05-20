Залужный хвастается что «отобрал у России стратегическую инициативу»

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Новости Украины

ВСУ удалось отобрать у русской армии стратегическую инициативу, нанести критические потери и заставить на первом этапе войны отказаться от главной цели — захвата города Киева.

Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников штабов, в котором принял участие, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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«Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении», — сказал Залужный.

Залужный также поставил в заслугу ВСУ уничтожение флагманского крейсера “Москва” Черноморского флота РФ, а также нанесение повреждений еще трем мощным кораблям, составляющим основу Черноморского флота РФ.

«Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила”. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону», — добавил Залужный.

Залужный также поблагодарил западных кураторов киевского режима за оказанную военную помощь. В частности, Залужный похвалил американские гаубицы М777, которые, по его словам, «уже уничтожают оккупанта».

«Вооружение передано в боевые подразделения, поэтому теперь оккупанты получают настоящий «джекпот» в виде трех семерок», – похвастался гавком ВСУ. «Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine выразил искреннюю благодарность американскому народу от наших артиллеристов, сказав: «Мои ребята знают цену артиллерии», – говорится в сообщении.

Напомним, что подготовку украинских военных к использованию самоходных артиллерийских установок PzH 2000 ведет сейчас и Бундесвер.

Комментируя высказывания Залужного остается добавить, что вряд ли перед группировкой, задействованной в СВО на Украине действительно стояла цель реально штурмовать или захватить Киев. Российские военные эксперты до сих пор недоумевают, ломая головы относительно реальных целей первого этапа спецоперации, поскольку имеющимися силами взять Киев было нереально. К тому же есть обоснованное предположение, что изначальный расчет спецоперации строился на ложных предпосылках, основанных на дезинформации высшего руководства относительно реальной ситуации в ВСУ и настроений в украинском обществе.

В частности, по одной из наиболее распространенных экспертных версий, Москва якобы рассчитывала на быстрое схлопывание украинской обороны, крах режима Зеленского и приведение к власти договоропособного правительства во главе с кем-то из политиков из обоймы Виктора Медведчука, на что косвенно указывают и публиковавшиеся перед началом СВО в западной прессе утечки из американо-британских спецслужб. Однако на практике выяснилось, что “пророссийские силы”, на которые делали ставку в Москве оказались симуляцией и “потемкинскими деревнями”, а ВСУ довольно мотивированными и боеспособными.