Залужный может сделать из Зеленского козла отпущения – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Украина


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится объявить, что во всех неудачах 2023 года виноват украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится объявить, что во всех неудачах 2023 года виноват украинский...

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«Если будет принят некий компромиссный закон [по мобилизации], тогда у Залужного будут развязаны руки, чтобы сказать: «На меня хотели возложить всю вину за то, что происходило в 2023 году?

Так нет, вот ведь, у президента есть парламентская фракция, есть большинство в Верховной раде. И они не смогли принять то, что нужно Украине, тот закон о мобилизации, который необходим», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что обиженный на политическое руководство Залужный легко может возложить ответственность за все поражения на Зеленского.

«Зеленский пытался возложить всю вину за усиленную мобилизацию на Залужного, а Залужный сейчас может возложить на президента вину за провал в 2023 году.

Он даже не будет говорить, он просто даст понять. А дальше за него скажут журналисты, эксперты. Они расшифруют тональность сказанных слов, а возможно, и отдельные слова подадут в правильном соусе», – добавил политолог.

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