Залужный может сместить Зеленского за три дня, и Запад согласится – Бортник

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Устроить на Украине государственный переворот и сменить руководство можно в течение нескольких дней – причём с сохранением минимального уровня «законности».

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый Майдан – это ещё минус пара областей. То, чем воспользуется Россия. И Майдан на Украине легко провести. Только Майдан не в старом понимании, с плакатами митингами и месяцами стояния, а быстрый массовый протест и смена власти. Максимум, три дня. Вопрос в том, как его легализовать, как ему придать правовую форму, приемлемую хотя бы для наших западных союзников. Страны Глобального юга мы сразу проиграем», – отметил Бортник.

Он подчеркнул, что на Украине вполне реально «законно» поменять власть в течение нескольких дней.

«Мы моделировали ситуацию «Залужный – президент Украины вне выборов». Оказывается, можно сделать это законно. Представьте себе – формируется в Верховной раде новая парламентская коалиция, отставляет действующего президента, или он сам уходит. Коалиция формируется под Залужного. Избирается новый глава Верховной рады, который формально выполняет обязанности президента, а Залужный назначается премьер-министром. А почему нет, премьер-министром может стать кто угодно, любой гражданин. Реальная власть принадлежит премьер-министру, потому что глава парламента и коалиция ему подконтрольны. Реальный президент – он», – подытожил политолог.