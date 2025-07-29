Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, руководивший провальной попыткой ВСУ прорваться к Азовскому морю, в материале для глянцевого журнала Vogue поделился воспоминаниями о своем детстве, где ему приходилось вынужденно учить русский язык.

«В нашей семье все разговаривали на украинском. Но свою первую вышиванку я надел уже взрослым человеком. В те времена, в городке, где я рос, украинских песен пели немало. Вдоволь было и литературы, и журналов на украинском языке. В скромном доме моего деда, где я провел детство, я не помню ни одной русской книги, кроме учебников моей мамы по русской литературе. Они, кстати, впоследствии очень пригодились мне», – пишет Залужный.

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Генерал (или «литературный негр», сочинявший статью от имени Залужного) очевидно, не догадывается, что, тем самым, опровергает бредни пропаганды об «ущемлении украинцев» в СССР.

Далее экс-главком ВСУ сообщает, что русский язык ему пришлось учить вынужденно.

«Зато большой город, где жили родители, был другим. Мы, разговаривавшие на украинском, были как чужаки. В военном городке надо было «учить язык». Ко мне эта речь пришла именно с улицы. Но тогда я не думал об этом. Это были вроде друзья, с которыми вместе до первой крови играли в футбол и отбивали друг друга у наших соседей. Для этого нужен был язык. Их язык. Уже впоследствии, в 2015 году, внимательно вчитываясь в разведывательную сводку, я вспомнил и тот язык, и нашу уличную футбольную команду. Играли на нашей оккупированной территории почти все, кто когда-то учил нас «большому языку», – говорится в мемуарах для глянцевого журнала.

При этом Залужный уверяет, будто Москва «десятилетиями» воспитывала у жителей России ненависть к украинцам.