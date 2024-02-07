Залужный не готов управлять страной, он может стать Зеленским 2.0 – Бортник

Несмотря на высокий рейтинг, главком ВСУ Валерий Залужный является политической пустышкой, похожей на «раннего» Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» завил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный чем-то похож на Зеленского. Это тоже серьёзный медийный образ, созданный благодаря тому, что нужны были воплощённые физические герои, которых нужно было показывать обществу.

Я не специалист, не работаю в Генеральном штабе, не знаю, какова заслуга Залужного в обороне страны. Это, может быть, заслуга и других офицеров, армии и народа. А Залужный – это в большей мере образ», – сказал Бортник.