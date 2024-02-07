Залужный не готов управлять страной, он может стать Зеленским 2.0 – Бортник

Вадим Москаленко.  
07.02.2024 23:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Несмотря на высокий рейтинг, главком ВСУ Валерий Залужный является политической пустышкой, похожей на «раннего» Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» завил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на высокий рейтинг, главком ВСУ Валерий Залужный является политической пустышкой, похожей на «раннего»...

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«Залужный чем-то похож на Зеленского. Это тоже серьёзный медийный образ, созданный благодаря тому, что нужны были воплощённые физические герои, которых нужно было показывать обществу.

Я не специалист, не работаю в Генеральном штабе, не знаю, какова заслуга Залужного в обороне страны. Это, может быть, заслуга и других офицеров, армии и народа. А Залужный – это в большей мере образ», – сказал Бортник.

«С точки зрения подготовки к управлению страной – конечно, Залужный не готов управлять страной. Он может управлять армией, какими-то подразделениями армии, но управлять страной он не готов.

У него нет опыта, нет образования, нет навыков, нет политической интуиции и позиции. У него нет программы, в конце концов. Он не готов управлять страной. Залужный – просто ледокол полюса Зеленского, и на него с удовольствием запрыгивают и Порошенко, и другие политики», – добавил он.

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