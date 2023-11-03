Залужный – не по зубам: Зеленский нашёл «козла отпущения» помельче

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко и назначил вместо него полковника Сергея Лупанчука.

Об этом говорится в указах главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это решение главы государства, по мнению экс-депутата Верховной рады, члена движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова связано с тем, что Зеленский хочет переложить ответственность за провал контрнаступления с себя на военных. Уволить главкома Залужного он не может, поэтому нашел кандидатуру поменьше.

«На фоне очередного провала контрнаступления кто-то из военных должен был понести за это ответственность, несмотря на то, что ключевые политические решения все равно принимал Зеленский. В том числе, в планировании, реализации военных операций. Он вынуждал военных в свое время не уходить из Бахмута, сейчас это Авдеевка. На фоне этого очевидного провала кто-то из военных должен был понести ответственность. Конечно, он бы с удовольствием уволил Залужного, но это слишком рискованно политически – я думаю, западные спонсоры вряд ли к этому отнеслись бы позитивно. А на кого-то нужно переложить ответственность. Ну, Зеленский решил уволить Хоренко, командира ССО, для того, чтобы каким-то образом переложить ответственность на военного чиновника, пусть даже не самого высокого ранга», – заявил Килинкаров.

Увольнение Хоренко – это зачистка генералитета, сохранившегося после отставки экс-министра обороны Алексея Резникова, отмечает военный эксперт Юрий Дудкин:

«Это уже третий командующий Сил специальных операций – был и Григорий Галаган, который при увольнении с должности руководителя Сил специальных операций был назначен первым заместителем центра спецопераций А СБУ. То есть, они свои должности, как правило, сохраняют, переходя только с одного места службы на другое. После товарищ Харенко был назначен, которого сейчас уволил господин Зеленский. И назначил, кстати, Хоренко бригадный генерал, а теперь уже назначил Лупанчука, полковника. Я не имею о нем никаких данных, но вал увольнений пошел после увольнения министра обороны Алексея Резникова – взяточника, вора и абсолютно бездарного в военной области».