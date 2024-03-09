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Отношения отправленного месяц назад в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским испортились еще весной 2002 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Одной из главных причин увольнения президентом главкома называется его растущие политические рейтинги.

«По причине внутриполитической конкуренции, спровоцированной болезненными амбициями и ревнивой натурой президента, привыкшего к сольным аплодисментам, работать вместе они дальше не могли. Ибо было разрушено доверие, и как следствие — единоначалие в армии, а Ставки превратились в систематическую порку и унижение Залужного. Многие считают, что Залужный вызвал раздражение Зеленского тем, что в декабре 2023 года не захотел взять на себя цифру в 500 тысяч, озвученную президентом как необходимую для мобилизации. На самом деле их отношения испортились сразу после того, как русские отошли от Киева. Именно с тех пор единство действий исчезло. Президент не терпел возражений и споров как таковых, а Залужный иногда позволял их себе. В трещину раздражения влили яд истории с президентскими амбициями Залужного. И трещина превратилась в раскол между Верховным главнокомандующим и Главкомом, что во время войны недопустимо», – отмечается в публикации.

Указывается, что «всей команде Залужного, отправленной в распоряжение министра обороны, четко дали понять, что в действующей системе обороны страны места им нет».

Кроме того, зимой Залужный прошел ВВК (военно-врачебную комиссию) и «получил заключение о непригодности к военной службе», а в феврале написал рапорт об уходе с военной службы, который несколько недель лежал на столе нового министра обороны Умерова.

«Почему он написал рапорт? Да потому что знал, что и ему, и никому из его команды опытных и значимых генералов в украинской армии командовать больше ничем не дадут. Им даже не дадут преподавать в Национальном университете обороны Украины. Что им некуда будет себя применить. А через два месяца после выхода в распоряжение министра обороны они будут получать только за звание. В частности Залужный получал бы за звание 1762 гривны, не имея возможности чем-либо заниматься», – объясняет мотивы бывшего главкома «ЗН».

В свою очередь тоже патронируемое американцами антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда» сообщает, что вместе с Залужным по состоянию здоровья после заключения ВВК уволен из армии и генерал-лейтенант Сергей Шаптала, занимавший пост начальника генштаба ВСУ и отправленный в отставку вместе с Залужным.