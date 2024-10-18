Залужный опозорился в Лондоне, переврав Шекспира и высмеяв западных дипломатов

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Бывший командующий ВСУ Валерий Залужный, работающий сейчас послом Украины в Лондоне, выступил в Британском Королевском институте международных отношений.

Начав свою речь на английском, новоиспеченный дипломат продержался почти 2 минуты. При этом Залужный повторял некоторые слова, например, «замечательный» по 3 раза. А слово «цивилизованный» оказалось непреодолимым препятствием для бывшего военного. Сдавшись, Залужный попросил помощи у переводчика.

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Однако это не помешало украинскому послу облажаться. Говоря о «курской операции», он решил сослаться на трагедию Шекспира и «отравил» Отелло, который в пьесе заколол сам себя.

«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», – глубокомысленно заявил Залужный.

Сам он считает, что уже обладает дипломатическим опытом, который позволяет ему судить о квалификации западных коллег. Залужный пересказал разговор двух дипломатов, которые хвалили третьего.

«Он прекрасно говорит по-английски. Он также хорошо владеет французским и немецким языками. И он очень хороший дипломат». Это чуть не убило меня. Я сказал, что этот человек в первую очередь хороший лингвист», – сказал Залужный.

По его словам, он уже легко решает в Лондоне вопросы, связанные с закупкой оружия, разобрался во всех политических проблемах, и только с экономикой у него трудности.