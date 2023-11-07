Залужный отомстил Зеленскому за «линию Суровикина» и любовь к Буданову – Кох

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Провал украинского летнего контрнаступления связан с плохой работой разведки.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый рефрен, который идет от украинских военных (да и не только военных) идет такой: а мы не знали, что «линия Суровикина» такая эшелонированная и крепкая. Мы не предполагали такое плотное минирование на таких больших территориях. Мы не видели, что так плотно стоят огневые точки. То, что украинское командование обо всем этом не знало, свидетельствует о полном провале военной разведки», – сказал Кох.

Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он оставил руководителя разведки на месте.

«Снимается с должности, причем, оригинальным способом командующий силами специальных операций, а глава военной разведки, который полностью провалил разведку «линии Суровикина» повышается в звании и становится генерал-лейтенантом. Это вызывает вопросы, почему так. Почему человек, из-за которого провалилось летнее наступление, продолжает оставаться на хорошем счету, в фаворе, у него карьера идет вверх, и он рассказывает нам, как он в очередной раз зайдет в Крым», – язвительно отметил иноагент.

В этой связи он считает абсолютно закономерным появление статьи командующего ВСУ Валерия Залужного в журнале «Экономист».