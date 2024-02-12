«Залужный отскочил накануне опрокидывания фронта» – Чаплыга свёл данные по финансам и экономике

Вадим Москаленко.  
12.02.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Мизерные западные подачки не помогут Украине собрать достаточно средств для финансирования ВСУ.

Об этом эфире интернет-канала «PolitБюро» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мизерные западные подачки не помогут Украине собрать достаточно средств для финансирования ВСУ. Об этом...

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«Можно в тактике проиграть много раз, но выиграть стратегию. А можно в тактике выиграть много раз, но проиграть стратегию.

Когда у тебя нет денег даже на то, чтобы жрать в тылу, а 100% обеспечения страны идёт извне… [министр финансов Украины] Сергей Марченко объявил, что на войну ежедневно тратится 5 миллиардов гривен. То есть, в месяц это 150 миллиардов (3,7 млрд евро – прим.), а в январе удалось собрать только 111 миллиардов.

В феврале соберут ещё меньше, а в марте – ещё меньше. Но в марте хотя бы должны получить 5,5 миллиарда евро квартального первого транша европейской помощи.

А согласно условиям, на войну мы имеем право тратить исключительно деньги, собранные внутри. Но внутри вместо 150 ты собираешь 111, на работу тыла ты имеешь ноль, никаких 51 миллиарда [европейской помощи] реально нет, а есть 39 миллиардов на четыре года. А помощь США повисла на волоске», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что в этих условиях украинский фронт неизбежно рухнет.

«И в этих условиях мы хотим оживить фронт? К сожалению, на фоне политической турбулентности, которая неизбежно будет нарастать к 31 марта, когда должны были быть выборы, а потом к 20 мая, когда заканчивается пятилетний мандат.

Пытаться оживить фронт путём мобилизации немотивированных людей – сказать, что это будет? Это будет опрокидывание фронта. Конечно Залужный умыл руки», – добавил эксперт.

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